نيسان تشوقنا لسيارتها المنتظرة "جوك" (فيديو)

قبل الكشف عن نيسان جوك الجديدة كلياً هذا الشهر سنشاهد هذه التشويقة الأخيرة من نيسان لسيارتها الـSUV الصغيرة.
يكشف المقطع التشويقي عن بعض أجزاء جوك الخارجية مثل نهاية السقف واسم السيارة على الباب الخلفي وحتى المصابيح الأمامية والمصابيح النهارية المتصلة بالشبك الأمامي، وفي النهاية تكشف لوحة السيارة في الفيديو التشويقي عن عبارة “08AHA80” دون معرفة المقصود بها.
سيكون الجيل الجديد من نيسان جوك أكبر وأفضل تقنياً من الجيل الماضي، من المتوقع أن توفر نيسان عدد من المحركات تشمل محرك ديزل سعة 1.5 لتر ومحركات بنزين بسعة 1.0 و 1.3 لتر، وحتى محرك 1.6 للفئات الأعلى بقوة 200 حصان.
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