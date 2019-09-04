أفغانستان تتسلم 150 من مقاتلي طالبان و40 من مقاتلي داعش

أعلن مكتب محافظ كونار في بيان ليه اليوم الأربعاء، إن "مجموعة تضم 110 من مقاتلي طالبان و 40 من مقاتلي داعش بقيادة قاضي مولاوي بصير نبذوا العنف وسلموا أسلحتهم واستسلموا للحكومة اليوم الأربعاء"، بحسب وكالة خاما برس الأفغانية.

وأضاف البيان أن نائب حاكم كونار ومسؤولي الأمن وشيوخ القبائل رحبوا بأغلبية ساحقة بالمسلحين ووصفوا عملية المصالحة الأخيرة التي نبذ فيها 150 متشدداً العنف ، بأنها إنجاز كبير.

وقال نائب حاكم كونار جول محمد بيدار إن المتشددين كانوا يشنون في السابق تمردًا في مناطق تشابا دارا ومانوجي وواتابور وسوكي.

وأضاف بيدار أن المسلحين نبذوا العنف بعد أن أدركوا الحقيقة وسلموا 150 سلاحًا خفيفًا وثقيلًا كانوا رهن الاحتجاز.

وشكر بيدار المؤسسات الأمنية لإقناع المتشددين بالتخلي عن العنف وقال إن هذه الخطوة ستساعد في توسيع نطاق الأمن في مقاطعة كونار.