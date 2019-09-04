سلفاكير يجتمع بقادة الحركات المسلحة في جوبا لتوحيد رؤيتها حول السلام

عقد رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت اليوم “الأربعاء” بالقصر الرئاسي بجوبا اجتماع مع مجموعة الحركات السودانية المسلحة المنضوية تحت “الجبهة الثورية ” بالإضافة إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبدالعزيز الحلو.

وقال مستشار سلفاكير للشؤون الأمنية توت قاتلواك مانيمي في تصريحات الصحفية للإعلام إن رئيس الجمهورية ناقش مع قادة الحركات المسلحة السودانية سبل توحيد رؤية كافة قوى المعارضة السودانية من أجل الوصول الي إتفاق السلام الشامل مع الحكومة الإنتقالية في السودان لتحقيق الإستقرار الدائم في السودان، وأعرب توت عن سعادته لتلبية قادة الحركات المسلحة السودانية دعوة الرئيس سلفا كير للحضور إلى جوبا لتوحيد الرؤية المشتركة للتفاوض مع الحكومة الإنتقالية في السودان لتحقيق السلام الشامل.

يذكر أن لقاء سلفاكير مع قادة الحركات المُسلحة شمل كل من الحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة مالك عقار ، الحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة عبدالعزيز الحلو، حركة جيش تحرير السودان برئاسة مني اركو مناوي، حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي برئاسة الدكتور ألهادي إدريس، حركة العدل والمساواة السودانية برئاسة الدكتور جبريل إبراهيم، حزب الاتحادي الديمقراطي برئاسة الدكتور التوم هجو، مؤتمر البجة المعارض برئاسة أسامة سعيد، تجمع قوى تحرير السودان برئاسة الطاهر حجر، حركة تحرير كوش برئاسة محمد داوود، جبهة الشعبية المتحدة لتحرير والعدالة برئاسة الأمين داوود.