وصول أولى شحنات النفط العراقي إلى الأردن بعد سنوات من التوقف

أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، هالة زواتي، اليوم الأربعاء، وصول أولى شحنات النفط العراقي الخام برا عبر صهاريج بعد خمسة أعوام من توقفها بسبب سيطرة تنظيم "داعش" على مناطق شاسعة من محافظة الأنبار، غربي العراق.

وقالت الوزيرة في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة "سبوتنيك": وصلت إلى المملكة الأربعاء أول شحنة من النفط الخام العراقي بواقع 10 آلاف برميل يوميا تنقل برا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في فبراير/شباط الماضي.

وأضافت زواتي أن "وصول طلائع شحنات النفط العراقي اليوم تؤشر على انتقال علاقات التعاون الاقتصادي بين الأردن والعراق إلى مرحلة جديدة ترسخ نهجا يقوم على المصالح الاقتصادية المشتركة".

وأوضحت الوزيرة أنه "باستيراد النفط من السوق العراقي ندشن عهدا جديدا للنقل البري بين البلدين بإعادة الحياة لهذه الطريق وخدمة المجتمعات المحلية على امتدادها في الأردن والعراق".

وكان العراق اعاد في فبراير الماضي افتتاح منفذ طريبيل الحدودي الوحيد بين البلدين الذي أغلق بعد سيطرة تنظيم "داعش" على مناطق غرب العراق عام 2014.

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من جانب آخر، أعربت الوزيرة عن أملها بأن "نشهد قريبا انجاز المزيد من مشاريع التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، خاصة الربط الكهربائي المشترك وأنبوب تصدير نفط البصرة عبر ميناء العقبة على البحر الأحمر".

وكان الأردن والعراق وقعا في شباط/ فبراير الماضي مذكرة تفاهم تستورد بموجبها المملكة النفط العراقي الخام، من حقول كركوك، وبواقع 10 آلاف برميل في اليوم تشكل سبعة بالمئة من الاحتياجات الكلية للمملكة، قابلة للزيادة في فترة قادمة.

هذا ووقع الأردن والعراق في التاسع من أبريل 2013 اتفاقا لمد أنبوب بطول 1700 كلم لنقل النفط من البصرة الى مرافئ التصدير بالعقبة، بكلفة نحو 18 مليار دولار وسعة مليون برميل يوميا.

ويأمل العراق الذي يملك احتياطي نفطي يقدر بنحو 143 مليار برميل في أن يؤدي بناء هذا الأنبوب الى زيادة صادراته النفطية وتنويع منافذه.