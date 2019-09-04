السعودية والإمارات.. علاقة تكامل ومشروع استقرار في اليمن (تقرير)

وقد أكد رؤساء هيئات الأركان في الدول الإسلامية في اجتماع عقد في الرياض في شهر مارس من عام 2016م، عزمهم على تكثيف جهودهم في محاربة الإرهاب من خلال العمل المشترك وفقًا لقدراتهم، وبناءً على رغبة كل دولة عضو في المشاركة في المبادرات، أو البرامج داخل إطار التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الإيراني، وليس لاحتلال اليمن كما يزعم إعلام الدول الداعمة للإرهاب، وذلك طبقًا لسياسات وإجراءات كل دولة، ومن دون الإخلال بسيادة الدول الأعضاء في التحالف.

إفشال المشروع الإيراني

مع إعلان معركة تحرير عدن منتصف 2015 كانت الإمارات السباقة للمشاركة ميدانياً ولعبت دوراً محورياً وبارزاً في دحر الميليشيات التي كانت تسيطر على المدينة، وعملت القوات المسلحة الإماراتية عبر الإسناد والدعم البري والجوي إلى التصدي لمخطط انتشار ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وعقب تأمين عدن توجهت الإمارات لاستكمال باقي الأهداف التي رسمها التحالف العربي، فسارعت إلى إسناد المقاومة الشعبية والمشاركة في العمليات القتالية لتحرير باقي المحافظات اليمنية سواء في شمال اليمن أو جنوبه، وقدمت خلالها الإمارات خيرة شبابها من أجل تحقيق الانتصارات المنشودة في إنهاء التوسع الإيراني الذي تقوده ميليشيات الحوثي والذي كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيقه لولا تدخل التحالف العربي وإطلاق عاصفة الحزم.

ومثلت تلك الإنجازات العسكرية المحققة خطوة استراتيجية مهدت الطريق لعودة الحكومة اليمنية الشرعية لليمن ومباشرة مهامها من داخل البلاد وخدمة أبناء الشعب اليمني، كما أن التحركات العسكرية التي قادمتها السعودية أسهمت في استعادة الأراضي اليمنية حيث وصلت اليوم الأراضي المحررة إلى نحو 90% من مساحة اليمن.

ولم تكن الإمارات بعيدة عن هذه الانتصارات فأبطال قواتها المسلحة كانوا في الميدان سواء في شمال البلاد أو جنوبه أو شرقه أو غربه يشاركون أشقاءهم في تلبية نداء الواجب الإنساني والوطني في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والتصدي لأية مشاريع إرهابية تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.