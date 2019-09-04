أمريكا تحث الدول الباقية في "الاتفاق النووي مع إيران" على حماية أمنها

طالب براين هوك المبعوث الأمريكي إلى إيران، الدول التي فضلت الاستمرار في الاتفاق النووي مع إيران بضمان حماية أمنها الإقليمي.
وأضاف هوك، خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن "بلاده لن تقدم أي إعفاءات من العقوبات ضمن مقترح فرنسي بتقديم خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار لإيران".
وقال أيضاً إن "واشنطن خصصت جائزة مالية قدرها 15 مليون دولار، لكل من يبلغ عن أنشطة الحرس الثوري".
وأوضح هوك في مؤتمر صحافي أعقب الإعلان عن العقوبات الأخيرة، إن طهران تريد من أذرعها العمل على نشر الفتنة في الخارج.
وأضاف أن واشنطن ستفرض عقوبات على "كل من يشارك في أنشطة تجارية مع الكيانات الإيرانية التي أضيفت للائحة السوداء لوزارة الخزانة الأمريكية"، ولكن هوك قال أيضاً إن "ترامب يود حل الخلافات مع إيران بالطرق الدبلوماسية".
وقال المبعوث الأمريكي إن طهران تمارس "الابتزاز النووي" في محادثاتها مع الغرب، مؤكداً أن واشنطن ستواصل حرمانها من إيراداتها.
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