رد من البنك الزراعي.. بقلم سمية سيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أمس نقلت عبر هذه المساحة تخوفات وصلتني من بعض مزارعي الجزيرة والمناقل من ضعف التحضير للعروة الشتوية، ومن ثم الفشل الذي قد يصاحب موسم إنتاج القمح..

المزارعون أشاروا إلى أسعار سماد اليوريا والداب من البنك الزراعي ووصفوها بالعالية جداً، مما ينعكس سلباً على تكلفة إنتاج الفدان.

تلقيت اتصالاً من مدير البنك الزراعي السيد صلاح حسن حول تلك المعلومات، موضحاً أن تلك الأسعار غير دقيقة.

وفي البدء لا بد من الإشادة بمثل هذا النهج .. إذ تعودنا على أن (يطنش) المسؤول أو يرفع دعوى في المحاكم، أو يصدر إعلاناً مدفوعاً عبر الصحف، ويبدأه بالآية الكريمة (إن جاءكم فاسق بنبأ).

مدير البنك الزراعي قال إن سعر جوال اليوريا (1550) جنيهاً وليس (1700) جنيه من البنك الزراعي. وجوال الداب (1650) جنيهاً وليس (2000) جنيه. ونفى علاقة البنك الزراعي بتوزيع أو بيع التقاوي، كما ذكر أن البنك الزراعي ليست له أية صلة بتوصيل السماد أو التقاوي من مخازنه إلى حقل المزارع .. التأمين الزراعي وبحسب ما جاء في رد مدير البنك الزراعي تقوم به شركات التأمين وليس البنك الزراعي، لكنه شرط من شروط التمويل التي وضعها البنك المركزي في سياساته التمويلية.

أوردت هذه المعلومات كما جاءتني من مدير البنك الزراعي صلاح حسن.. لكن تظل التخوفات من ضعف التحضير للموسم الشتوي الذي على الأبواب، خاصة ما يتعلق بأزمة الجازولين، حيث تمثل مشكلة حقيقية يفترض أن تتنبه لها الجهات المختصة قبل أن تستفحل مثلما يتكرر كل عام.

فالبرغم من التأكيدات التي تبثها الحكومة بتوفير الوقود للزراعة كاولوية، لكن تظل المعاناة قائمة لعدم الالتزام بتنفيذ الوعود، وفي أحسن الظروف قد لا يتحصل المزارع على أكثر من 50% من الحصة المقررة له من الوقود.. علماً بأن احتياجات القطاع الزراعي لا تزيد عن 10% من حجم الجازولين المستخدم في البلاد. بالرغم من أهمية القطاع الزراعي.

حدثني أمس أحد المستثمرين في القطاع الزراعي بأنه قام باستيراد جازولين بنحو (10) ملايين دولار خلال العام لإنقاذ مشروعاته في محصولات حيوية من الانهيار.. الرجل اقسم بالله بأنه يخسر مبالغ ضخمة لأن العائد لا يوازي تكلفة الإنتاج بسبب شح الوقود.

مع هذا الواقع كيف يريد رئيس الوزراء أن تكون الزراعة على رأس برنامجه في الخروج من الأزمة الاقتصادية، إذا لم يبدأ بإخراج الزراعة من نكستها أولاً؟