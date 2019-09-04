لا للتريث في اعدام الارهابيين ياعراق .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شهد العراق موجة عاتية من الاعمال الارهابية والعنف الشديد وقد فقد الاف الابرياء حياتهم وجرح اضعافهم وتهدمت مناطق كاملة بفعل النشاط الاجرامى للتنظيمات الارهابية الخارجة عن القانون البعيدة عن اى التزام دينى او اخلاقى او انسانى ، وكان القتل احيانا بصورة يومية وبشعة بشكل لم يسبق له مثيل فى تاريخ هذا البلد الهام .

الفترة من سقوط الطاغية صدام حسين وحتى اندحار عصابات داعش الارهابية المجرمة وطردها من المناطق التى سيطرت عليها وخصوصا الموصل التى شهدت تدمير حلم الارهابيين بانشاء خلافتهم الباطلة المزعومة وفى هذه الفترة شهد العراق نشاطا مكثفا من الارهابيين المجرمين الذين اشاعوا القتل والخراب فى طول البلاد وعرضها وكانت ماساة الابرياء كبيرة جدا فالارهابيون يتقاطرون بالالاف من الخارج بدعم سعودي كامل الى ان تمكن الغيارى من ابناء العراق وبمساعدة اصدقائهم واخوانهم من دحر الارهاب وقتل فى هذه المعارك الاف المجرمين واعتقل الالاف ايضا من مختلف الجنسيات وبينهم بالطبع عراقيون اذ ان المجرمين القتلة لم يكونوا جميعهم اجانب ، وتشكلت محاكم وصدرت احكام متفاوتة بحق هؤلاء المجرمين القتلة الذين استنفذوا درجات التقاضى وتم تنفيذ احكام الاعدام بحق قلة قليلة ممن صدرت بحقهم احكام مستحقة فضجت الدنيا وكأن هؤلاء المحكوم عليهم بالاعدام لايستحقون هذه العقوبة ، وغنى عن القول ان العالم أجمع يعرف ان هؤلاء المجرمين يستحقون اقصى عقوبة ، ولو ان هناك اشد من الاعدام لكانوا احق به فكيف يمكن لشخص منصف يحترم نفسه ويكون صادقا فى مايدعى ويطرح من رؤى كيف يعترض على تنفيذ احكام الاعدام بحق هؤلاء المجرمين ؟

انه لمن السخف وسوء الاخلاق وعدم الاحترام للنفس ان يكون من بين هؤلاء المدافعين عن المجرمين الداعين للتريث فى تطبيق الحكم عليهم ان يكون من بين هؤلاء عراقيون شهدوا فظاعة ما ارتكبه هؤلاء المفسدون فى الارض من جرائم اكبر من ان توصف ، وانه لمن السفه وعدم الأخلاق والضمير ان ينبرى بعض العراقيين وينادوا بان يتم التراخى فى تنفيذ احكام الاعدام بحق الاف المجرمين ممن صدرت بحقهم هذه الاحكام وينتظرون التنفيذ .

ولنطلع على جانب من مفارقات هذه القضية لنفرا معا الخبر ادناه :

قالت مفوضية حقوق الإنسان بالعراق: ان 900 ارهابي فقط تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم منذ عام 2005 من بين 18806 متهم صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإعدام والمؤبد، بعد ادانتهم بارتكاب مجازر إبادة بحق أبناء الشعب العراقي أودت بأرواح مئات آلاف المدنيين الابرياء، من أطفال ونساء وشيوخ وشباب.

انتهى الخبر ، ونتساءل الا يستحى من يجد فى نفسه مجرد قبول للتراخى فى تنفيذ احكام الاعدام بحق هؤلاء المجرمين ؟ ايكون من العدل فى شي ان يبقى هؤلاء الالاف من المجرمين على قيد الحياة وهم قد ازهقوا ارواح مئات الالاف من العراقيين الابرياء ؟ اليست هذه خيانة للعراق وللشهداء ولكل الاحرار فى الارض؟

ليحذر اهل العراق من دعوات مشبوهة تنادى بالتريث فى اعدام المجرمين .