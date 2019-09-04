والي سنار: ليس من حق الشركات إغلاق قصر السلطان بادي….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال والي سنار أحمد صالح إنه ليس من حق الشركات إغلاق قصر السلطان بادي بسبب مديونيات تبلغ (28) مليار جنيه. وذكر صالح في مؤتمر صحفي أمس, أن بمقدور الولاية تسديد المبلغ وإضافة مبلغ (100) مليار جنيه لإكمال الطابق الثالث، ودعا الوزارة الاتحادية إلى عدم التعامل بازدواجية مع منشآت سنار وتذليل الصعوبات. فيما طالب متحدثون بالمؤتمر بمحاسبة الشركات التي قامت بإغلاق القصر مخلة بشروط العقد مع حكومة الولاية. المادة السابقة ظهور مذيعة برفقة (بودي قارد) يثير التساؤلات المقالة القادمة لا قدسية لأحد !!.. بقلم زهير السراج

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