ميركل لحمدوك: المانيا ستقف بجانبكم كشريك جدير بالثقة….

الخليج 365:

أفصح رئيس الوزراء عن برنامج إسعافي لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحالية. وقال عبد الله حمدوك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن أبرز ملامح البرنامج الإسعافي يرتكز على معالجة الخلل في الموازنة العامة للدولة بالتركيز على الأولويات وتوفير موارد التنمية، بجانب معالجة أزمة شح المواد التموينية، فضلاً عن إيجاد حلول لسعر الصرف وتدهور العملة بإعادة الثقة للنظام المصرفي. وتوقع حمدوك حدوث انفراج في ملف رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيراً إلى بدء حوار مع الجانب الأمريكي في هذا الشأن، ولفت إلى أن ملفات العقوبات الأخرى مرتبطة بشكل كبير برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، وأردف قائلاً: (هناك تقدم في التفاهمات التي نجريها مع واشنطون). ومن جانبه أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن برلين ستناقش ملف رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد الشهر الجاري، وتابع قائلاً: (لقد شكلنا مجموعة أصدقاء السودان لدعمه خلال الفترة الانتقالية، كما أننا سندعو الآخرين لمساندة الحكومة السودانية لإحداث نهضة اقتصادية). واعتبر هايكو أن إحداث تطور اقتصادي في السودان مرتبط بمساعي الحكومة لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب. وأضاف قائلاً: (سنطرح التعاون في المجال التنموي مع البرلمان الألماني). وأعلن هايكو دعم بلاده للسودان في الوقت الراهن بمبلغ خمسة ملايين يورو، ووعد بمضاعفته ليصل إلى (15) مليون يورو سنوياً. ومن جانبها أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعمها للحكومة السودانية الجديدة التي شكلها المجلس العسكري والحرية والتغيير بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وكتبت ميركل في رسالة تهنئة لحمدوك بحسب وكالة الأنباء الألمانية (ألمانيا ستقف بجانبكم كشريك جدير بالثقة).