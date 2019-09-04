قدمت نجمة البرنامج العربي الشهير (ذا فويس) على قناة (mbc) الفنانة سير عابدين برفقة الفنان الشاب مازن حامد الأغنية الوطنية (مهيرة السودان) التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الحراك الثوري الذي اسقط نظام المخلوع عمر البشير وهي الأغنية التي تعكس المشاركة الكبيرة للكنداكات ويقول مطلعها: سنين يا مهيرة مضت بينا.. نعاني مرارة الحرمان لهيب الثورة في عيونا.. Advertisements جوة قلوبنا في غليان أغنية مهيرة السودان من كلمات الشاعر السر دوليب وألحان حسن بابكر وتمجد المشاركة القوية والفاعلة للمرأة السودانية في الثورات التي فجرها الشعب السوداني ضد الأنظمة الديكتاتورية و قدمها الفنانان حيدر حدربي والفنانة حنان إبراهيم قبل أكثر من ثلاثة عقود. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو :كنداكة الـ(mbc) سير عابدين تقدم رؤية جديدة للأغنية الوطنية التي شغلت مواقع التواصل خلال الثورة على المخلوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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