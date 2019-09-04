الشرطة تعلن عن خطة لمواكبة المتغيرات لتحقيق الأمن

أكد مدير عام قوات الشرطة، الفريق أول شرطة حقوقي عادل محمد أحمد بشائر، جاهزية قواته لتأمين وحماية المجتمع من كافة المهدِّدات، وأشار إلى حرص القيادة على ترقية وتطوير وحوسبة كافة أعمال الشرطة الخدمية والجنائية لتواكب كافة المتغيرات تحقيقاً للأمن والاستقرار.

وأشار مدير عام الشرطة الفريق بشائر خلال تشريفه حفل تخريج الدورة الحتمية رقم (26) لرتبة الملازم أول شرطة التي قوامها (293 ) دارساً بمعهد تدريب الضباط بهيئة التدريب، إلى نجاح الدورات المتخصصة في إكساب الدارسين من منسوبي الشرطة خبرات تراكمية تعينهم في أداء رسالتهم تجاه المجتمع خاصة في عمل أقسام الشرطة الجنائية.

وشدد بشائر على أن تطبق كافة أعمال الشرطة القياسية في البرامج التدريبية لاكتساب المزيد من المعرفة.

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وبحسب الصيحة أوضح رئيس هيئة التدريب، الفريق شرطة(حقوقي ) عماد خلف الله، أن تخريج هذه الدفعة يتزامن مع تغيرات كبيرة تشهدها البلاد تتطلب زيادة ورفع كفاءة وفعالية قوات الشرطة في مختلف المجالات الجنائية والأمنية والخدمية، بجانب تسخير الإمكانيات التقنية للعملية التدريبية خلال المرحلة القادمة .

إلى ذلك أشار مدير معهد تدريب الضباط، اللواء شرطة على حسب الرسول، إلى اجتياز الدفعة المتخرجة لكافة البرامج التي تم تنفيذها والتي احتوت على كافة العلوم العسكرية والإنسانية، بجانب إعداد البحوث والسمنارات بجانب أعمال البحث والتحليل طيلة فترة تواجدهم بالمعهد.

يذكر أن الدورة الحتمية رقم 26 لرتبة الملازم أول شرطة تضم الدفعات (2010 ترفيع بجانب الدفعات60، 61، 62 ثانويين والدفعة 19 تأهيلية جمارك).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)