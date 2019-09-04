“الجبهة الثورية”: ترتيبات لعقد لقاءات مباشرة مع الحكومة الجديدة

التاريخ: 04-سبتمبر-2019 فى : أخبار 1 مشاهدة أعلن القيادي بالجبهة الثورية محمد إبراهيم، عن لقاء ثانٍ مع رئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت خلال الساعات القادمة بعد انتخاب قيادتها الجديدة برئاسة د. الهادي إدريس. Advertisements وقال إبراهيم حسب الصيحة يوم (الأربعاء) ، إنّ الجبهة الثورية في إطار اندماجها في كيان جامع تسعى لعقد لقاءات مُباشرة مع الحكومة الجديدة لتحقيق السلام بالبلاد، وأكد مواصلتهم للسعي لتحقيق الوحدة مع الحركات المُسلّحة كافة في تنظيم واحد يحقق رغبات وتطلعات الثورة السودانية رغم اختلاف توجهاتها، ووصف إبراهيم مبادرة سلفا كير لتحقيق السلام بأنها خطوة إيجابية لاستكمال حلقات السلام بالبلاد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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