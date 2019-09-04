(الأمة القومي) و(الاتحادي الأصل) يُطالبان بمحاكمة المفسدين لإعادة الثقة للأجهزة العدلية والأمنية

أكد حزبا الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي الأصل، أنّ المرحلة المُقبلة تتطلب نبذ الخلافات والجهوية والتركيز على القضايا المُهمّة والأساسية، وطالبا بمُحاكمة رُمُوز الفساد لإعادة الثقة في الأجهزة العدلية والأمنية ونزاهتها.

Advertisements

وقال نائب رئيس حزب الأمة فضل الله برمة ناصر بحسب الصيحة يوم (الأربعاء) ، إنّ الأولوية خلال المرحلة المقبلة يجب أن تُصب في قضايا تأمين الثورة، وإحلال السلام الشامل، ووقف التدهور الاقتصادي، ونوّه إلى ضرورة أهمية مراعاة الكفاءات والخبرات في التشكيل الحكومي الجديد والابتعاد عن الحزبية والاستغلالية، مؤكداً رفضهم لكل ما يعمل على خلق الفتنة وزعزعة الاستقرار.

من جانبه، وصف القيادي بالاتحادي الأصل الزين العوض الخضر، المرحلة القادمة بأنّها فترة بناء وصبر، لافتاً إلى أنّ المُعالجات التي سيتم اتّخاذها ستأتي نتائجها تدريجياً وليس آنياً، مشدداً على أن تكون الكفاءات ذات طابع تنفيذي، ودعا القِوى السياسيّة والحركات المُسلّحة للتوافُق مع الحكومة الانتقالية ودعمها من أجل مصلحة الوطن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)