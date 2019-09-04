حملات بمناطق أحداث بورتسودان لضبط المخالفات

سيرت اللجنة الأمنية بولاية البحر الأحمر حملات تفتيشية في المناطق المتأثرة بأحداث العنف القبلي بين النوبة والبني عامر التي شهدتها مدينة بورتسودان مؤخراً، وذلك من أجل جمع السلاح وضبط المخالفات وبسط هيبة الدولة وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين إنفاذاً لقرار الوالي المكلف اللواء ركن حافظ تاج مكي الحاج الخاص بفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال.
وبحسب سونا نفذت الحملات القوات المشتركة من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة في إطار الخطة الأمنية لاحتواء الموقف.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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