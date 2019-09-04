تحرير (3) أجنبيات من قبضة عصابة للإتجار بالبشر في كسلا

كشفت السلطات الأمنية المختصة بولاية كسلا، عن تحرير (3) فتيات من إحدى دول الجوار تم احتجازهن بواسطة عصابة تجار بشر، وأعلنت أن المُختطفين طالبوا بدفع فدية مالية تبلغ (120) ألف جنية من أجل إطلاق سراح الفتيات.
وأكدت مصادر قانونية مُختصة بحسب الصيحة يوم (الأربعاء) ، القبض على اثنين من المُتّهمين، وتم فتح بلاغات في مُواجهتهما تحت المواد (13 و9 و7) من قانون مُكافحة الإتجار بالبشر، وأشارت إلى أنه يجرى التحري معهما تمهيداً لتقديمهما للمحاكمة، وأكّدت مُواصلة الأجهزة الأمنية مُتابعاتها لإلقاء القبض على بقية أفراد الشبكة الإجرامية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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