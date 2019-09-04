بالصور: سودانية تكوي ملابسها بأحد مكاتب خدمات المشتركين احتجاجاً على قطوعات الكهرباء

أقدمت فتاة سودانية بالعاصمة الخرطوم، على حمل ملابسها والذهاب بها إلى أحد مكاتب الكهرباء، إحتجاجاً على القطوعات المتكررة للتيار الكهربائي بالعاصمة، بحسب مانقلت “أخبار الخليج 365”.

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وتداول رواد مواقع التواصل صوراً لفتاة وهي تقوم بكي ملابسها بإحدى مكاتب خدمات المشتركين، ونقل عنها احتجاجها على القطوعات، وقد أبلغت موظفو الكهرباء بانها ستفعل ذلك يومياً إلى حين انتظام التيار الكهربائي بالمنازل قائلة : ” تاني كل يوم كِده”.

ويعاني سكان ولاية الخرطوم هذه الأيام من قطوعات الإمداد الكهربائي من المنازل والمؤسسات والذي يمتد لساعات ليلاً ونهار، مما أحدث شللاً في الحياة العامة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانتشار البعوض والذباب.

ووصلت الاحتجاجات لحد الاعتداء على بعض موظفي خدمات المشتركين، والتجمهر داخل مكاتب الكهرباء.

وتعود أسباب الفجوة في إنتاج الكهرباء بحسب مختصين لعدم عمل “سد مروي” شمالي البلاد بكفاءته القصوى، وهو أكبر سدود إنتاج الكهرباء في البلاد، إذ إن “توربيناته” لا تعمل كلها، ما يؤدي إلى إنتاج كميات من الكهرباء لا تفي بحاجة البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)