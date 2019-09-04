الخرطوم تستضيف المؤتمر العالمي للصمغ العربي أكتوبر المقبل

التاريخ: 04-سبتمبر-2019
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تستضيف الخرطوم أكتوبر المقبل المؤتمر العالمي للصمغ العربي بمشاركة أكثر من 16 دولة أفريقية، بجانب مشاركة واسعة من الدول الأوروبية المستهلكة للصمغ العربي، كما تُقدم في المؤتمر جملة من أوراق العمل التي تتطرق للتعريف بالصمغ العربي.
وبحسب الشروق انعقد بالخرطوم اجتماع اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر العالمي للصمغ العربي الذي يستضيفه السودان في أكتوبر المقبل، وقال وكيل وزارة الصناعة والتجارة رئيس اللجنة، عبدالرحمن عجب، إن انعقاد المؤتمر بالسودان سيحقق العديد من المكاسب لتطوير قطاع الصمغ العربي، وأضاف أن السودان يعد أكبر الدول إنتاجاً للصمغ العربي من بين 16 دولة أفريقية منتجة له.
وأضاف أن السودان يعمل جاهداً في استعادة وضعه الطبيعي في قطاع الصمغ العربي ودعم الاقتصاد الوطني بصادرات كبيرة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة واسعة للدول الأفريقية المنتجة للصمغ العربي، فضلاً عن الدولة الأوروبية المستهلكة له، وستقدم من خلاله أوراق عمل للتعريف بالصمغ العربي وطرق تصنيعه واستخداماته.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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