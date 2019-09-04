قوات الدفاع المدني تسيطر على حريق محدود بسوق ليبيا

تمكنت قوات شرطة الدفاع المدني من السيطرة على حريق محدود نشب في متاجر ملبوسات بمربع (4) في سوق ليبيا غرب أم درمان.

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وبحسب اليوم التالي فإن الحريق نشب في أحد المتاجر وساعدت الأقمشة البترولية في زيادة الاشتعال، بيد أن سرعة وصول عربات الإطفاء مكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة عليه في وقت وجيز.

وأضاف ان الأضرار انحصرت في الخسائر المادية وليست هناك خسائر في الأرواح. ومازالت التحريات جارية لمعرفة أسباب الحريق، ورجحت المصادر أن سببه التماس كهربائي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)