ولي عهد أبو ظبي يدعو حمدوك لزيارة الإمارات

التاريخ: 04-سبتمبر-2019
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دعا ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إلى زيارة الإمارات.
وطبقا لوكالة السودان للأنباء فإن حمدوك التقى بمكتبه، السفير الإماراتي لدى الخرطوم حمد محمد الجنيبي، وبحث معه عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضحت أن السفير الإماراتي سلم حمدوك رسالة خطية من محمد بن زايد، تضمنت دعوة لزيارة الإمارات؛ لـ”تبادل وجهات النظر ومناقشة المصالح المشتركة التي تهم البلدين”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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