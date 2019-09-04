ولي عهد أبو ظبي يدعو حمدوك لزيارة الإمارات

التاريخ: 04-سبتمبر-2019 فى : أخبار 12 مشاهدة دعا ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إلى زيارة الإمارات. Advertisements وطبقا لوكالة السودان للأنباء فإن حمدوك التقى بمكتبه، السفير الإماراتي لدى الخرطوم حمد محمد الجنيبي، وبحث معه عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأوضحت أن السفير الإماراتي سلم حمدوك رسالة خطية من محمد بن زايد، تضمنت دعوة لزيارة الإمارات؛ لـ”تبادل وجهات النظر ومناقشة المصالح المشتركة التي تهم البلدين”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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