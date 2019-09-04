المريخ يتجه للخطوط التركية مجدداً للسفر إلى المغرب

التاريخ: 04-سبتمبر-2019 فى : رياضة 24 مشاهدة Advertisements أكمل مجلس إدارة نادي المريخ ترتيبات سفر بعثة الفريق إلى المغرب لمواجهة الوداد البيضاوي في إياب الدور الأول لبطولة الملك محمد السادس، وبحسب اليوم التالي احتاط المجلس بحجزين على متن الخطوط الجوية التركية وحال أقيمت المباراة في موعدها المحدد مسبقاً الثامن عشر من الشهر الجاري أو تم تأجيلها بواسطة الاتحادين السوداني والمغربي لاستحقاقات المنتخبين في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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