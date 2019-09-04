تعرُّض والي جنوب كردفان الأسبق لمُحاولة اغتيال

تعرّض والي جنوب كردفان الأسبق اللواء أمن محمد مركزو كوكو، لمُحاوله اغتيال بواسطة لغم أرضي تمّ نصبه في الطريق المؤدي إلى مزرعته – 30 كيلو متراً جنوب هبيلا – ثاني أغنى المناطق الزراعية بالسودان بعد القضارف.
وأُصيب مركزو، عند انفجار لغم في طريقه إلى مشروعه الزراعي بمحلية دلامي، كما أُصيب مُرافقه علي بخيت أبو شوك، وتَمّ نقلهما من موقع الحادث إلى مستشفى هبيلا، وأُجريت لهما الإسعافات الأولية ومنها إلى مستشفى الدلنج.
وكشفت مصادر بحسب الصيحة من موقع الحدث أمس، أنّ اللواء مركزو تحرّك من منزله بمدينة الدلنج في التاسعة صباح أمس يقود بنفسه عربة لاند كروزر (تاتشر) وتوقّف لأكثر من ساعة بسوق هبيلا قبل أن يستأنف رحلته إلى حيث مشروعه الزراعي، ورجحت المصادر، قيام عناصر كانت تتربّص بالرجل، بزراعة اللغم الأرضي الذي دمر السيارة وأُصيب مركزو بشظايا نُقل على إثرها إلى الدلنج.
وأصدر عضو المجلس السيادي الفريق الركن شمس الدين كباشي، توجيهات بنقل مركزو بطائرة مَروحية لتلقي العلاج في الخرطوم.
يُذكر أنّ المنطقة التي وقع فيها الحادث تنشط فيها عصابات تتبع للحركة الشعبية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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