والي الخرطوم يصدر موجهات لتسهيل انسياب حركة المواصلات بالولاية

أصدر والي ولاية الخرطوم المكلف الفريق ركن أحمد عابدون حماد، عدداً من الموجهات لانسياب المواصلات وتسهيل حركة ترحيل طلاب المدارس من وإلى منازلهم وذلك باتخاذ عدد من التدابير منها توفير التمويل لصيانة 50 بص بصورة عاجلة وإدخالها الخدمة لدعم أسطول المواصلات قبل استئناف الدراسة في الرابع عشر من سبتمبر الجاري بالاضافة لاستعجال وتكملة إجراءات البصات الجديدة الواردة من الخارج وعددها 133 بصاً والتي تأتي ضمن خطة الولاية الإستراتيجية لحل أزمة المواصلات.

وبحسب الصيحة وجه الوالى لدى ترؤسه يوم (الأربعاء) الاجتماع التنسيقي لتوفير مواعين النقل بالولاية بحضور الأمين العام للحكومة محمد المصطفى قسم الله ومدير عام وزارة البنى التحتية والمواصلات ومدير شرطة مرور الولاية ونقابة الحافلات وعدد من الجهات ذات الصلة وجه بعمل معالجات فورية للمواقف الرئيسية وذلك بتسوية الحفر ورصف مداخل ومخارج المواقف وإيقاف إصدار التصاديق المؤقتة وعمل الفريشة على الأرصفة بالإضافة لتكثيف قوات شرطة المرور في التقاطعات ومواقع الازدحام المروري لتسهيل حركة مرور المركبات .

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إلى ذلك أصدر الوالي قراراً بتكوين غرفة طوارئ برئاسة مدير وزارة البنى التحتية وعدد من المختصين تعمل على وضع المعالجات العاجلة والتدخل السريع في مواقع تكدس المواطنين وتجمعات الطلاب وتوجيه بصات القوات الأمنية للعمل في أوقات الذروة إسهاماً في حل أزمة المواصلات .

وأكد عابدون أن الولاية تبذل جهوداً حثيثة لوضع الحلول الجذرية لفك ضائقة المواصلات بالولاية وإدخال مواعين ذات سعات كبيرة وإيجاد صيغ تمويل لصيانة الحافلات المعطلة وإدخالها الخدمة بالتنسيق مع النقابة وأصحاب المركبات .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)