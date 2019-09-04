السدود تؤكد حرصها لاستدامة مشاريع حصاد المياه

كشف المهندس عمار علي مدير الإدارة العامة لحصاد المياه بوحدة تنفيذ السدود عن إمتلاء مواعين مشاريع السدود والحفائر التي انشأتها الوحدة بولايات السودان كافة خلال خريف هذا العام المبشر.

وأشار المهندس عمار لدى تفقده سد الأعوج في محلية تندلتي بولاية النيل الأبيض إلى أن السد يعمل بكفاءة عالية بعد الصيانة التي أجرتها له الوحدة قبل عام وأن بحيرته والحفائر المصاحبة له قد امتلأت بكامل سعاتها التي تسهم كثيرا في توفير المياه لشرب الإنسان والحيوان والزراعة بالمنطقة.

من جانبه قال م.بدرالدين محمود مدير إدارة استدامة مشاريع حصاد المياه إن الزيارة تأتي لمتابعة استدامة عمل سد الأعوج بصفته احد أكبر المنشآت المائية بولاية النيل الأبيض،مشيرا إلى سعي الوحدة لارساء الإدارة التشاركية لمشاريع حصاد المياه من خلال التنسيق بين الوحدة وهيئة مياه الشرب بالولاية والمجتمعات المحلية، مبينا أنهم توصلوا إلى نتائج جيدة في هذا المجال.

وأكد م.الفاتح عثمان مدير عام هيئة مياه الشرب بولاية النيل الأبيض أن وحدة تنفيذ السدود قدمت للولاية الكثير في مجال حصاد المياه وأنها اسهمت في تقدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال مشاريعها التي تدر أرباحا كثيرة على الخزينة، داعيا الوحدة إلى رفد الولاية بالمزيد من تلك المشاريع.

وفي السياق ثمن م.قاسم خلف الله مدير هيئة مياه محلية السلام جهود وحدة تنفيذ السدود في دعم المحلية بالعديد من مشاريع حصاد المياه من سدود وحفائر، مشيرا إلى أن سد المقينص بالمحلية يعتبر أنموذجا رائعا للمشروع الناجح، مبينا أنه حقق اكتفاء المحلية من مياه الشرب مما ادى إلى استقرار الإنسان وتوطين الزراعة والرعي، مجددا التزامهم بالشراكة مع الوحدة وعملهم بتوجيهاتها