حملة اعتقالات واسعة لمسؤولين بارزين في نظام البشير

شنت السلطات حملة اعتقالات بحق مسئولين فى نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر قولها، إن حملة اعتقالات جديدة طالت عددا من قادة حزب المؤتمر الوطني، تتعلق بمخالفات وتجاوزات في الأراضي والعقارات.
واضافت المصادر الأربعاء، عن أن تحويلات مالية مشبوهة إلى تركيا دفعت النيابة لإصدار أمر بضبط الإخواني عصام أحمد البشير المقرب من الرئيس المخلوع.
ووفقا للمصادر التي وصفت بـ”الموثوقة”، فقد ألقت نيابة مخالفات الأراضي، القبض على “رموز وقيادات بالوطني، بحسب البلاغات المدونة لنحو 40 مسؤولا في النظام السابق”، تمهيدا لبدء إجراءات التحري والتحقيق.
وذكرت أن النيابة ألقت القبض على وزير المالية الأسبق علي محمود عبد الرسول، ومدير بنك السودان المركزي في عهد النظام السابق بدر الدين محمود.
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