بسبب الحرب في سوريا.. آلاف الأطفال لن يلتحقوا بالدراسة

يقوم إرهابيون من حزب العمال الكردستاني المدعوم من الولايات المتحدة (PKK) بغارات في شمال شرق سوريا، ويجندون الرجال بالقوة ويعذبون النساء والأطفال حتى الموت بينما يواصلون ترويع السكان المحليين.

وتحدث المتحدث باسم التحالف المناهض لحزب العمال الكردستاني وعضو قبيلة البانة قحطان شرقي إلى يني شفق حصرًا حول الانتهاكات الأخيرة التي ارتكبتها المجموعة الإرهابية ضد المواطنين.

وأفاد الشرقي أن تسعة أشخاص، من بينهم امرأة وأربعة أطفال، تعرضوا للتعذيب حتى الموت بعد اختطافهم من الحسكة والرقة ومنبج ودير الزور بينما كثف حزب العمال الكردستاني اضطهاده لأفراد القبيلة بعد أن شجعتهم الحماية الأمريكية.

في أكثر من 20 معسكرًا للتدريب في ممر الاحتلال، يواصل الخبراء الأمريكيون تدريب إرهابيي حزب العمال الكردستاني.

بالإضافة إلى شحنات الذخيرة، تم تدريب أكثر من ألف إرهابي وانضموا إلى حزب العمال الكردستاني في أغسطس.

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ومنذ عام 2015، قدمت الولايات المتحدة دعمًا عسكريًا لحزب العمال الكردستاني قوات حماية الشعب الكردية، تحت النص الأساسي لمحاربة داعش.

وإذا لم يكن هناك تدخل ضد احتلال حزب العمال الكردستاني، فسيتمرد الناس وسيتم إراقة الدماء، وفقًا للشرقي.

وأضاف: "حضر الآلاف من الناس جنازة ابنة أخي. قلنا لحزب العمال الكردستاني أننا سنبدأ حربًا إذا تقدموا في المنطقة. كم من الوقت يمكن للأشخاص الذين أحرقوا حقولهم، ومنازلهم وأطفالهم أن يذهبون إليها؟ في العديد من نقاط التفتيش، يضطر المدنيون العرب والتركمان والأكراد إلى النزول من سياراتهم ويُجبرون على الركوع أمام ملصق زعيم الإرهاب عبد الله أوجلان".

وصرح المتحدث باسم حقوق الإنسان السوري "عبد الله باسم" أنهم حددوا هوية الأشخاص المحتجزين من قبل الإرهابيين في المنطقة التي يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني، بما في ذلك 96 مدنيًا في المنطقة الممتدة بين حلب ومنبيج ؛ 31 مدنيا في دير الزور. و47 في الرقة ؛ و55 في الحسكة الذين اختطفوا جميعهم الشهر الماضي.

وتخوض سوريا حربًا أهلية شرسة منذ أوائل عام 2011، عندما قام نظام بشار الأسد بحملة على الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية بشراسة غير متوقعة.