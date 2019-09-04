حررت نيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمرًا بالقبض على رئيس مجمع الفقه الإسلامي السوداني السابق، والقيادي بحزب المؤتمر الوطني البائد «عصام أحمد البشير».

وجاء أمر القبض على عصام البشير بتهمة غسل الأموال، على خلفية الاشتباه في تحويلات مالية من حسابه بأحد البنوك المحلية إلى حسابه ببنك تركي بلغت (680) ألف يورو.

وحققت النيابة في حالة الاشتباه وتوصلت إلى أن عصام البشير أجرى معاملة بنكية من حسابه الشخصي ببنك شهير في الخرطوم إلى بنك آخر في تركيا كما قامت بحجز أرصدته في البنوك التجارية وحظره من السفر.