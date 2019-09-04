قايد صالح يحذر من مخطط خطير يستهدف الجيش الجزائري

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
حذر رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، من التحامل على المؤسسة العسكرية، معتبرا أن ذلك جزء من مخطط خبيث هدفه الوصول إلى تقييد أو تحييد دور الجيش.
وقال قايد خلال زيارة عمل إلى مدينة ورقلة، إن الجيش أعطى درسا للجميع في حماية الجزائريين، وإن الجيش متمسك بالحل الدستوري.
وبخصوص الانتخابات الرئاسية جدد قايد صالح تأكيده “بأن الوضع لا يحتمل المزيد من التأخير، بل يقتضي إجراء هذه الانتخابات المصيرية في حياة البلاد ومستقبلها في الآجال التي أشرت إليها في مداخلتي السابقة”، مشيرا إلى أن “الآجال المذكورة، معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحا كفيل بإرساء دولة الحق والقانون”.
روسيا اليوم
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