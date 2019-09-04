زعيم حركة “أنصار الله” يوجه نصيحة للإمارات لإنقاذها من الخطر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نصح عبد الملك بدر الدين الحوثي الإمارات في أن تصدق في إعلان انسحابها من اليمن وذلك لمصلحتها.

فبحسب موقع “أنصار الله”، قال الحوثي “نصيحتي للإمارات أن تصدق لمصلحتها هي، لأن وضعها يشكل خطورة عليها على المستوى الاقتصادي وعلى كل المستويات”.

وأضاف “استمرارها في العدوان والاحتلال لبلدنا يشكل خطورة بالغة عليها وتتحمل هي مسؤولية ذلك، مكررا النصيحة بأن تكون جادة في هذا التوجه كونه الموقف الصحيح الذي نأمله من كل دول تحالف العدوان على شعبنا اليمني”.

وكان زعيم جماعة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي، في خطابه عن آخر المستجدات والتطورات أشار خلال حديثه عن العملية النوعية التي استهدفت مصفاة الشيبة بطائرات صماد 3، هذه المصفاة التي تقع في حقل نفطي بالقرب من حدود المملكة مع الإمارات، وتبعد عن اليمن من أقرب نقطة حدودية مسافة 1100 كم، وأن استهدافها هو درس مشترك كونها قريبة من الحدود الإماراتية وكذلك إنذار، وتنبيه مهم.