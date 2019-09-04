المريخ يكشف آخر عروض الاحتراف الواصلة لـ “المدينة”

الخليج 365 :

أوضح مجلس إدارة نادي المريخ، حقيقة العروض الاحترافية الموضوعة علي طاولته بشان مهاجم الفريق بكري عبد القادر “المدينة”.

ودفع نادي القوي الجوية العراقي إلى جانب نادي ظفار العماني بعروض للتعاقد مع مهاجم الفريق المدينة خلال الفترة القادمة.

وقال أمين مال المريخ أن مجلس النادي قد منح نادي القوى الجوية العراقي الموافقة علي إعارة المدينة لموسم واحد بناءٍ علي رغبة اللاعب.

Advertisements

وأضاف مادبو بأن اللاعب بكري المدينة أكد تجديد تعاقده مع المريخ حال نجاح صفقة النادي العراقي وهو أمر ايجابي ويعكس مدي ارتباط اللاعب بالنادي.

وأوضح أمين مال المريخ أن نادي القوي الجوية العراقي، لا يعد النادي الوحيد الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب بكري المدينة مشيراً إلى عروض واتصالات أخرى من نادي ظفار العماني لكسب خدمات اللاعب كذلك.

ولفت الصادق مادبو إلى ان نادي ظفار العماني يرغب في كسب خدمات اللاعب عقب نهاية عقده مع المريخ، بوقتٍ يتمسك الإدارة بالتجديد للاعب ومن ثم إعارته إلى النادي العماني حال الاتفاق بين جميع الأطراف.