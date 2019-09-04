وزارة الصناعة تدعو لمراجعة القوانين التي تنظم حركة الاستيراد والتصدير

الخليج 365 :

دعت وزارة الصناعة والتجارة إلى ضرورة الإسراع في إجازة قانون تنمية وتنظيم الصناعة القومي، في وقت كشفت فيه عن وجود خلل في بعض قوانين الصناعة والتجارة تحتاج إلى مراجعة ومواءمة.

وقال الصادق مفرح رئيس الإدارة القانونية بالوزارة، في تصريح لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، إن المرحلة المقبلة تتطلب نهضة تشريعية كبيرة في جانب الصناعة للقيام بدورها كاملاً في نهضة ورفعة اقتصاد البلاد، مشيراً إلى أهمية سن قوانين وضوابط تعمل على تنظيم القطاع وتطويره، منوهاً إلى إزالة التشوهات والتقاطعات التشريعية ما بين المركز والولايات في الدستور المقبل.

وشدد مفرح على أهمية مراجعة بعض قوانين الصناعة، من أبرزها القوانين التي تنظم حركة الاستيراد والتصدير، وقانون حماية المستهلك، وقانون التعاونيات.