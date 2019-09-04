تحذير من قرار يؤدي إلى “حرب أهلية” في منطقة توصف بـ”شديدة الاشتعال”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر دبلوماسيون تحذيرا من قرار يمكن أن يؤدي إلى “حرب أهلية” في منطقة توصف بـ”المشتعلة”.

نشر المجلس الأطلسي للبحوث تحذيرا أطلقه 9 دبلوماسيين أمريكان سابقين من احتمال سقوط أفغانستان في براثن “حرب أهلية شاملة”، إذا ما اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بانسحاب القوات الأمريكية بالكامل من البلاد.

وحذر الدبلوماسيون السابقون التسعة من “حرب أهلية شاملة” قد تندلع في أفغانستان، حال انسحاب القوات الأمريكية قبل أن تتوصل الحكومة وحركة “طالبان” إلى “تسوية سلمية”.

وقال الدبلوماسيون الأمريكان، بتقرير منشور عبر موقع المجلس الأطلسي للأبحاث إنه ينبغي أن يكون أي سحب كبير للقوات مشروطا بسلام نهائي في أفغانستان.

وتابع الدبلوماسيون قولهم “ينبغي ألا يمضي الانسحاب الأمريكي المبدئي طالما اعتقدت طالبان أن بإمكانها تحقيق النصر العسكري”.

وأوضح التقرير أن الدبلوماسيين التسعة من بينهم 5 سفراء أمريكان سابقين في كابول، والمبعوث السابق الخاص لأفغانستان، ونائب سابق لوزير الخارجية.

وجاء تحذير الدبلوماسيين بعد يوم واحد من إعلان المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان، زلماي خليل زاد، عن مسودة اتفاق مبدئي مع “طالبان” على سحب مبدئي لنحو 5 آلاف جندي أمريكي.

وامتنع خليل زاد، وفقا لما نقلته وكالة “رويترز” من تحديد فترة بقاء القوات المتبقية من بين زهاء 14 ألف جندي أمريكي في أفغانستان، لكن مسؤولين أمريكيين قالوا مرارا إن الانسحاب سيكون “بشروط”.

وفي المقابل، ستلتزم حركة “طالبان” بمنع تنظيم “القاعدة” المتحالف معها منذ عقود أو الجماعات المتشددة الأخرى من اتخاذ أفغانستان منصة انطلاق لشن الهجمات.

وعبر ترامب بوضوح عن حرصه على سحب كل القوات الأمريكية وإنهاء أطول حرب تخوضها واشنطن، والتي بدأت بغزو أمريكي للبلاد بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة.

سبوتنيك