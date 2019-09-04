ليبيا تعيد 60 مهاجراً سودانياً مخالف لإجراءات الاقامة

رحل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي بالمنطقة الشرقية 60 مهاجراً سودانياً غير قانوني، من مركز إيواء الكفرة، وأكد الجهاز استمرار عمليات الترحيل حتى تفريغ جميع مراكز الإيواء من المهاجرين وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، ممن دخلوا البلاد بصورة غير قانونية. يذكر أن الجهاز بدأ حملات واسعة لإبعاد الذين يخالفون إجراءات الإقامة والضوابط والقوانين.

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