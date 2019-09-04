أغرب الطقوس الشعبية حول العالم.. تعرف عليها

تنتشر العادات والتقاليد في جميع أرجاء العالم، وصارت جزءًا مهمًا في حياة الشعوب، وصارات أشياء لا يمكن تجاوزها، أو تحديثها، أو التخلي عنها.

فيُذكر أن العادات واتقاليد الموجودة في القبيلة الهندية "البوندو" هي عمل السيدات في الحقول وصناعة المجوهراتـ بينما يهتم الرجال بصيد الغزلان.

ومن العادات الغريبة الموجودة في تلك القبيلة، هو أنه من العار أن يموت الرجل نتيجةً لمرض، أو تعرض لحادث، بينما يجب أن يموت نحاربًا في المعركة.

بينما العادات الموجودة في قبيلة الأخا، وهي قبيلة موجودة في شمال تايلندا، هو ارتداء السيدات للتنورات المزينة بالشرائط والمعادن، ووضع غطاء على الرأس مصنوع من كرات الفضة المُزيَّنة بمجموعة من قطع النقود، والخرز متنوع الألوان.

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ومن العادات الغريبة ايضًا عادة "رقصة العظام" وهي تعتبر من التقاليد الغريبة في مدغشقر، حيث يتم استخرج عظام الموتى من قبورهم، والرقص بها، ويتحدث أقارب الميت مع عظامه؛ من أجل سؤالها عن الأحداث التي مرّ بها منذ وفاته، كما ينتشر اعتقاد بين السُكّان أنه في يوم الاحتفال تلتقي أرواح الأموات مع أرواح الأحياء.

وتنتشر عادة غريبة في ألمانيا خاصة بالزفاف، حيث يجتمع جميع أقارب وأصحاب العريس والعروس، ويقومون بكسر جميع الأطباق، ويجب على العروسين تنظيف بقايا الكسور، لتعلموا الاعتماد على النفس.

وتُعدّ حرب الطماطم من التّقاليد المنتشرة في مدينة فالنسيا إحدى مُدن إسبانيا، فيتجمع العديد من الأشخاص في الميادين والطُرق؛ من أجل الاستعداد لبداية حرب الطماطم التي تُستخدم فيها كميات كبيرة من الطماطم، ويضرب النّاس بعضهم بعضًا فيها، وبعد نهاية الحرب يجتمع المشاركون جميعهم معًا لتناول الطعام

