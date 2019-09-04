قرقاش: نتطلع بثقة وتفاؤل إلى نجاح اجتماع جدة ضد الحوثيين

رحب دولة الإمارات العربية بالمباحثات الجارية بالسعودية بين مسؤولين في الحكومة اليمنية "الشرعية" والمجلس الانتقالي بالجنوب.

وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في تغريدة له عبر تويتر: "نتطلع بثقة وتفاؤل إلى نجاح اجتماع جدة بين حكومة اليمن الشقيق والمجلس الانتقالي الجنوبي".

كما وجه الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على قيادة التحالف سياسيًا وعسكريًا بـ"حرص وحنكة واقتدار"، مؤكداً أن وحدة الصف ضد "الانقلاب الحوثي" ومضاعفة الجهد في مواجهته أولوية.

وسيطرت قوات النخبة الموالية للمجلس الانتقالي جنوب اليمن على عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة، في 10 أغسطس الماضي، قبل أن تنسحب في بعض المناطق، وسط اشتباكات متقطعة بين قوات النخبة والحكومة في مدن أخرى.