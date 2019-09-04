رحب دولة الإمارات العربية بالمباحثات الجارية بالسعودية بين مسؤولين في الحكومة اليمنية "الشرعية" والمجلس الانتقالي بالجنوب.
وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في تغريدة له عبر تويتر: "نتطلع بثقة وتفاؤل إلى نجاح اجتماع جدة بين حكومة اليمن الشقيق والمجلس الانتقالي الجنوبي".
كما وجه الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على قيادة التحالف سياسيًا وعسكريًا بـ"حرص وحنكة واقتدار"، مؤكداً أن وحدة الصف ضد "الانقلاب الحوثي" ومضاعفة الجهد في مواجهته أولوية.
وسيطرت قوات النخبة الموالية للمجلس الانتقالي جنوب اليمن على عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة، في 10 أغسطس الماضي، قبل أن تنسحب في بعض المناطق، وسط اشتباكات متقطعة بين قوات النخبة والحكومة في مدن أخرى.
وكان المتحدث باسم التحالف العربي، العميد الركن أحمد عسيري آنذاك، قد اتهم الميليشيات الحوثية في وقت سابق بالاستمرار في استهداف المدنيين من خلال الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية، واصفا ذلك بالأعمال الإرهابية وجرائم الحرب وفقا للقانون الدولي، موجه الاتهام لإيران بتزويد "الحوثيين" بأسلحة متطورة.
كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش: نتطلع بثقة وتفاؤل إلى نجاح اجتماع جدة ضد الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.