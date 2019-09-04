السيطرة على حريق محدود بسوق ليبيا بامدرمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تمكنت قوات شرطة الدفاع المدني من السيطرة على حريق محدود نشب في متاجر ملبوسات بمربع (4) في سوق ليبيا غرب أم درمان.

وبحسب مصادر فإن الحريق نشب في أحد المتاجر وساعدت الأقمشة البترولية في زيادة الاشتعال، بيد أن سرعة وصول عربات الإطفاء مكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة عليه في وقت وجيز.

وأضاف ان الأضرار انحصرت في الخسائر المادية وليست هناك خسائر في الأرواح. ومازالت التحريات جارية لمعرفة أسباب الحريق، ورجحت المصادر أن سببه التماس كهربائي.

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