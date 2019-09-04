مخاوف شعبية من “فاتورة” الإصلاح الاقتصادي بالبلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ترقب حذر يسود الشارع السوداني بانتظار القرارات الاقتصادية التي ستخرج من رحم الحكومة المرتقبة برئاسة عبد الله حمدوك.

وأدى حمدوك اليمين الدستورية الشهر الماضي رئيساً للوزراء للفترة الانتقالية المحددة بثلاث سنوات، بعد توافق عليه من قوى إعلان الحرية والتغيير، والمجلس العسكري الانتقالي.

وعلى مدى 30 عاماً، أورثت حكومة الرئيس السابق عمر البشير، نظيرتها الجديدة اقتصاداً مثقلاً بالأزمات المعيشية تتجلى في شح مستمر فيالسلع الاستراتيجية، وهبوط متواصل في العملة الوطنية، فضلاً عن شح السيولة في الأسواق.

وللحصول على اقتصاد مستقر، يبدو رفع الدعم عن السلع الاستراتيجية وفي مقدمتها المحروقات والقمح، أولى الخطوات نحو الإصلاح الاقتصادي. وتشمل السلع المدعومة المحروقات (البنزين، الجازولين، وغاز الطبخ)، إضافة إلى القمح والأدوية.

وبحسب إحصائيات حكومية سابقة، فإن قيمة الدعم على المحروقات بجميع مشتقاتها يصل إلى 2.250 مليار دولار سنوياً، فيما يصل الدعم للقمح 365 مليون دولار.

ويؤكد وزراء المالية الذين تعاقبوا في حكومات البشير السابقة، أن الدعم تستفيد منه شريحة الأغنياء من خلال شراء المواد المدعومة بأسعار زهيدة.

ووفقا لآخر دراسة حكومية أجريت عام 2017، كشفت عن تراجع نسبة الفقر في السودان إلى 28 بالمئة؛ في حين أظهرت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء في 2016 أن نسبة الفقر في السودان بلغت 36.1 بالمئة.

وشهدت السنوات الماضية خفضاً في دعم العديد من السلع الأساسية، أثار موجة من الاستياء والغضب في الشارع، وتفجرت احتجاجات شعبية فضلاً عن ارتفاع كبير في مستوى الأسعار.