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البرهان يبحث مع السفير الصيني تعزيز التعاون

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Moayd Noreldeen 0 تبليغ

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التاريخ: 04-سبتمبر-2019

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البرهان يبحث مع السفير الصيني تعزيز التعاون

التقى رئيس مجلس السيادة في السودان، عبدالفتاح البرهان، يوم الأربعاء، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الخرطوم، ما شينمين، وبحث اللقاء آفاق التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

 

وبحسب الشروق أبان السفير الصيني في تصريحات صحفية، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين السودان والصين في المجالات كافة، وتقوية التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية، واصفاً اللقاء مع البرهان بـ”الناجح جداً”.

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وأعرب السفير الصيني عن تمنياته أن تتمكن الحكومة الجديدة في قيادة السودان بطريق التنمية والسلام والاستقرار .

 

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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