أخيراً .. حمدوك يختار وزراءه والإعلان خلال ساعات

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أختار رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك (14) وزيراً في أول حكومة انتقالية، وتضم الحكومة أول امرأة تتولى وزارة الخارجية، كما تولى اقتصادي سابق في البنك الدولي وزارة المالية، وبحسب اخر لحظة سيكون عليه التصدي لأزمة اقتصادية زادت حدتها خلال الشهور الماضية، وقال عضو في المجموعة المدنية الرئيسية في المجلس السيادي ينتمي للحرية والتغيير، إن أسماء عبد الله اختيرت وزيرة للخارجية، مضيفاً أن إبراهيم البدوي اختير وزيراً للمالية، وأضاف بحسب (باج نيوز) أن عادل إبراهيم سيشغل منصب وزير الطاقة والتعدين، بينما سيشغل الفريق أول ركن جمال الدين عمر منصب وزير الدفاع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)