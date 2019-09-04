أفضل 10.. الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز

الـ10 الأفضل خلال مباريات الأسبوع من البريميرليغ.. أفضل اللاعبين والمدربين والمباريات والأهداف والأسيست.. وتشكيلة فريق الأسبوع.

يعتبر الدوري الإنجليزي الممتاز بكل تأكيد، واحدًا من أفضل الدوريات في العالم، بما يتواجد به من فرقٍ قوية تتنافس بشكل مثير فيما بينهم كل أسبوع، وبما تمتلكه تلك الفرق من مجموعة هي بين أفضل لاعبو العالم في كل المراكز، وهو الأمر الذي يجعل التلهف على متابعته من أساسيات عشاق كرة القدم، فهو يعد حقًا قِبلة الجماهير الشغوفة بكرة القدم الحديثة.

1- أفضل لاعب.. المهاجم الأرجنتيني الدوليّ، سيرجيو اغويرو، لاعب مانشستر سيتي، تمكن من تسجيل هدفين وكذلك صناعة هدف، في مباراة فريقه أمام بيرنللي.

2- أفضل هداف.. تساوى 4 لاعبين في لقب هداف الجولة، بعدما أحرز كلٍ منهم هدفان، وهم.. سيرجيو اغويرو(مانشستر سيتي )، ريتشارليسون (إيفرتون)، جيمي فاردي (ليستر سيتي)، تامي ابراهام (تشيلسي).

3- أفضل صانع أهداف .. لاعب وسط الميدان الإسباني، دافيد سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، بعدما صنع هدفان في مباراة فريقه أمام بيرنلي.

4- أفضل أسيست.. لاعب وسط الميدان الفرنسي، ماتيو جندوزي، لاعب آرسنال، حيث صنع هدف تعادل فريقه في ديربي شمال لندن أمام ضيفه توتنهام، بعدما مرر كرة سحرية خلف المدافعين لزميله أوباميانغ.

5- أفضل لاعب بديل.. لاعب وسط الميدان البرتغالي الدوليّ، بيرناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، تمكن عقب دقيقة واحدة من دخوله الملعب بديلًا من تسجيل الهدف الرابع لفريقه في مرمى بيرنللي.

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6- أفضل تصدي.. الحارس الإنجليزي الشاب، دين هندرسون، لاعب شيفيلد يونايتد، في مباراة فريقه أمام تشيلسي، تصدى لفرصة تهديفية محققة، حيث أنقذ كرة تامي ابراهام المباغتة والسريعة من على خط المرمى، وحافظ لفريقه على التعادل.

7- أفضل مدرب.. الإسباني جوسيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، يواصل فريقه العروض القوية، بنفس الفلسفة التدريبية الواضحة.

8- أفضل هدف.. الهدف الذي سجله المهاجم الإنجليزي الدوليّ، جيمي فاردي، لاعب ليستر سيتي، في مرمى فريق بورنموث.

9- أفضل فريق.. مانشستر سيتي.

10- أفضل مباراة.. آرسنال وتوتنهام.

فريق الجولة (4)..

وبحسب يوروسبورت فإن فريق الجولة (4) يتكون من هوغو لوريس (توتنهام)- الكسندر ارنولد (ليفربول)- فابيان شار (نيوكاسل)- فان دايك (ليفربول)- آرثر ماسوكو (وست هام)- تليمانس (ليستر سيتي)- كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)- ديفيد سيلفا (مانشستر سيتي)- ريتشارليسون (إيفرتون)- سيرجيو اغويرو(مانشستر سيتي)- جيمي فاردي(ليستر سيتي).

الخرطوم(أخبار الخليج 365)