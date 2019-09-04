اتفاق بين رئيس الوزراء وقوى التغيير على الوزارات المتبقية

توافق رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وقوى اعلان الحرية والتغيير، على المرشحين للوزارات الثلاثة المتبقية وهي البنى التحتية والثروة الحيوانية ووزارة الحكم الاتحادي.
وقال قيادي بقوى اعلان الحرية والتغيير، ان اسماء المرشحين الثلاثة تم الدفع بها للسلطات لاجراء الفحص الامني.
وانتهى قبل قليل الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء ولجنة الترشحيات بقوى الحرية والتغييرلاكمال التشكيل الوزاري.
وتسبب عدم التوافق على الوزارات الثلاثة على تأخير اعلان الحكومة الانتقالية.
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