ماكرون يدعو "حمدوك" لزيارة فرنسا

تلقى رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، دعوة لزيارة فرنسا وعقد مباحثات ثنائية مع نظيره إمانويل ماكرون لبحث الدعم الذي يمكن ان يقدم للسودان خلال الفترة الانتقالية.
وأكد "حمدوك" استعداده لتلبية الرئيس الفرنسي في أقرب فرصة ممكنة وذلك حرصاً على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وشدد رئيس الوزراء، لدى لقائه السفيرة الفرنسية بالخرطوم اليوم "الاربعاء"، على الدور الذي يمكن أن تقدمه فرنسا للسودان بالنظر الى مكانتها الدولية وثقلها السياسي.
وأشار الى العديد من مجالات التعاون الإقتصادي التى يمكن أن تشكل أولوية للعمل عليها في الفترة المقبلة مع فرنسا.
وقال مدير الشؤون الأوروبية والأمريكية، بالخارجية السودانية، السفير محمد عبد الله التوم، أن السفيرة الفرنسية نقلت دعوة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون لرئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك لزيارة فرنسا.
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