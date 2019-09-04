نتنياهو يتوجه لزيارة موسكو لمقابلة بوتين قبل انتخابات 17 سبتمبر

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن بنيامين نتنياهو سيزور موسكو "قريبا" لمقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث يأتي تلك الإعلان بعد يوم واحد من إلغاء نتنياهو زيارة تدوم يوما واحدا إلى الهند لأسباب تتعلق بـ "الجدول الزمني"، بعد أن كان مخططا لها يوم الاثنين.

ويرى خبراء أن لقاء نتنياهو مع بوتين قبل الانتخابات المقبلة يهدف إلى إثبات مكانة رئيس الوزراء الإسرائيلي كرجل دولة يلتقي زعماء مرموقين، كما يعتبر اللقاء أيضا محاولة من نتنياهو لاستمالة المهاجرين الناطقين بالروسية نحوه، بدل أن يتجهوا إلى حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يقوده أفيغدور ليبرمان.

ويتمحور الخلاف بين نتنياهو وليبرمان حول سعي الأخير إلى ضمان الموافقة على مشروع قانون يهدف إلى جعل الخدمة العسكرية إلزامية لليهود المتشددين مثل غيرهم من اليهود الإسرائيليين. كانت قد انطلقت الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية الأربعاء رسميا، بفتح صناديق الاقتراع في الممثليات الدبلوماسية في الخارج، وبحسب المُعطيات، فإن عدد أصحاب حق الاقتراع من الدبلوماسيين الإسرائيليين في الخارج، يبلغ 5 آلاف ناخب في 97 مُمثلية حول العالم. وستكون باكورة الانتخابات في ويلينغتون عاصمة نيوزيلندا، ومن ثم في كانبيرا عاصمة أستراليا. وستُختتم الانتخابات في الخارج الجمعة، بتصويت أعضاء القنصلية الإسرائيلية في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة. و ستُرسل السفارات الصناديق عبر البريد الدبلوماسي إلى البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في القدس، حيث ستوضع في خزنات خاصة، حتى بدء فرز مُجمل الأصوات.

يذكر أن إسرائيل ستشهد في 17 سبتمبر الجاري انتخابات تشريعية جديدة بعد أن حل البرلمان نفسه في شهر مايو المنصرم.