شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تشهد العاصمة الخرطوم أزمة مواصلات حادة، في وقت عبر فيه عدد من المواطنين عن امتعاضهم الشديد جراء الاستغلال الجشع من أصحاب المركبات العامة بزيادة التعرفة، وقال المواطن علاء الدين عبد الله لـ(آخر لحظة) إنهم يعانون معاناه بالغة خاصة مع دخول ساعات الذروة، وأشار إلى زيادة التعرفة بصورة وصفها بالخيالية عند الفترة المسائية، ولفت إلى أن الأزمة ظلت متواصلة ومتجددة، وأوضح أن المواقف العامة تظل مكتظة بالركاب حتى منتصف الليل، وطالب الجهات المختصة والمعنية بضرورة وضع حد لما أسماها بالفوضى وحلاً جذرياً للمعاناة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أزمة مواصلات حادة تضرب الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.