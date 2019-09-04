الخليج 365 : علم (الموقع) من مصادرها إن القيادة الجديدة لوزارة المالية بدأت مشاورات مع البنك الدولي بغية التوصل إلى تفاهمات بشأن المرحلة القادمة. وكشفت المصادر عن إتفاق مبدئ بين وزارة المالية والبنك الدولي لمده بعدد 20 خبيراً لتوزيعهم في وزارات القطاع الاقتصادي بهدف اجراء البحوث والدراسات الفنية لتحسين الاقتصاد السوداني. Advertisements وأشارت الى وجود تشاور مبدئ بينهم والبنك الدولي لزيادة المساعدات الفنية خلال الفترة القادمة بجانب التباحث حول ملف ديون السودان الخارجية. وتبلغ ديون السودان الخارجية حتى العام الماضي 56 مليار دولار. ويأمل السودان في الاستفادة من مبادرة إعفاء الدول المثقلة بالديون (الهيبك) عقب التطورات السياسية التي شهدتها البلاد مؤخراً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة المالية تبتدر مشاورات مع البنك الدولي وتستعين بخبراء لتحسين الاقتصاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.