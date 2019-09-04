يوسف البربري يعود بـ(نيولوك) جديد في (ليالي البروف)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : يعود الفنان الشعبي يوسف البربري مساء الجمعة القادم للحفلات الجماهيرية عبر بوابة (ليالي البروف)، والتي تُقام بفندق القراند هوليداي فيلا، هذا وقد علمت (كوكتيل) من مَصَادِر مُقرّبَة من البربري أنّه سيعود بـ(نيولوك) جديد، وسَيُقدِّم عَدَدَاً من الأغنيات القديمة في قالبٍ حديثٍ ومُبتكرٍ.

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