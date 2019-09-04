المصدرون يضعون قائمة مطلوبات لضمان إنتاجية القطاع

الخليج 365 : وضعت شعبة مصدري الصمغ العربي، مطلوبات محددة لتحقيق إنتاج مرتبط بالصادر، وشددت على أهمية خلق بيئة صالحة لتنمية الصادرات خلال الفترة المقبلة.، وأوضح الأمين العامة للشعبة، نادر الهلالي إن المطلوبات تشمل : رفع أسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأشار في تصريح لـ( باج نيوز) إلى ضرورة الاهتمام بإنشاء مناطق صناعية حديثة بمواصفات عالمية تتناسب مع الأسواق المستهدفة في أوربا وأمريكا. Advertisements ونوه الهلالي إلى أن المناطق الصناعية الحالية الموجودة لا تتناسب ولا تصلح لذلك. وشدد على أهمية دخول المصارف الاأجنبية لتسهيل عملية استيراد الماكينات المطلوبة والمبيعات مع العمل على تأهيل وتطوير ميناء بورتسودان. ودعا إلى الاهتمام بمجال الشحن الجوي لجهة ان هنالك بعض المنتجات لايمكن شحنها بحرياً لظروف تتعلق بفترة صلاحيتها أو كمياتها.

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