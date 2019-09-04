ناشطون بود مدني يتفاعلون مع مبادرة مقاطعة اللحوم

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
تفاعل ناشطون بولاية الجزيرة مع دعوة مبادرة سودانيون ضد الغلاء والجشع ، وطالبوا بضرورة مقاطعة اللحوم بانواعها الحمراء والبيضاء ، والمقرر لها الفترة من الخامس وحتى الخامس عشر من سبتمبر الجاري ، وطالب الناشطون جميع مواطني ولاية الجزيرة بالتضامن مع المبادرة لدحر ما وصفوه بجشع التجار ، واكدوا على ضرورة مقاطعة اللحوم الحمراء والبيضاء واللبن والبيض مع انتشار واسع للمبادرة عبر الأحياء والاسواق بمدن الولاية المختلفة .
وفي السياق كشفت جولة (الجريدة) بودمدني عن ضعف كبير في القوة الشرائية للحوم بنوعيها ، وعن إرتفاع اسعار كيلو العجالي إلى 280 جنيه مقابل 480 جنيه لكيلو الضان.
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