ناشطون بود مدني يتفاعلون مع مبادرة مقاطعة اللحوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تفاعل ناشطون بولاية الجزيرة مع دعوة مبادرة سودانيون ضد الغلاء والجشع ، وطالبوا بضرورة مقاطعة اللحوم بانواعها الحمراء والبيضاء ، والمقرر لها الفترة من الخامس وحتى الخامس عشر من سبتمبر الجاري ، وطالب الناشطون جميع مواطني ولاية الجزيرة بالتضامن مع المبادرة لدحر ما وصفوه بجشع التجار ، واكدوا على ضرورة مقاطعة اللحوم الحمراء والبيضاء واللبن والبيض مع انتشار واسع للمبادرة عبر الأحياء والاسواق بمدن الولاية المختلفة .

وفي السياق كشفت جولة (الجريدة) بودمدني عن ضعف كبير في القوة الشرائية للحوم بنوعيها ، وعن إرتفاع اسعار كيلو العجالي إلى 280 جنيه مقابل 480 جنيه لكيلو الضان. المادة السابقة تحذير من قرار يؤدي إلى “حرب أهلية” في منطقة توصف بـ”شديدة الاشتعال” المقالة القادمة المصدرون يضعون قائمة مطلوبات لضمان إنتاجية القطاع

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