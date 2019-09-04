الهلال يتجه الى المدرسة الفرنسية مجدداً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت متابعات كفرووتر الدقيقة ان نادي الهلال بصدد التعاقد مع مدرب فرنسي خلفا للتونسي نبيل الكوكي وكشفت متابعات الصحيفة ان هناك عددا من السير امام مجلس ادارة نادي الهلال لمدربين سبق لهم العمل في افريقيا وحققوا نجاحات طيبة بينهم مدرب النجم الساحلي السابق لومير بجانب مدربين آخرين بينهم نوفو فضلا عن مدرب الهلال الاسبق غارزيتو.

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