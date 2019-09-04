اتفاق بين رئيس الوزراء وقوى التغيير على الوزارات المتبقية

توافق رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وقوى إعلان الحرية والتغيير، على المرشحين للوزارات الثلاثة المتبقية وهي البنى التحتية والثروة الحيوانية ووزارة الحكم الاتحادي.

وقال قيادي بقوى اعلان الحرية والتغيير، ان أسماء المرشحين الثلاثة تم الدفع بها للسلطات لإجراء الفحص الأمني.

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وانتهى قبل قليل الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء ولجنة الترشحيات بقوى الحرية والتغيير لإكمال التشكيل الوزاري.

وتسبب عدم التوافق على الوزارات الثلاثة على تأخير إعلان الحكومة الانتقالية.